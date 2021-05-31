Суд арестовал стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге мужчину
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 29 июля местного жителя Сергея Болкова, который устроил стрельбу с балкона жилого дома, сообщают «РИА Новости».
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц 29 суток, по 29 июля», — постановил судья. В ходе заседания Болков заявил, что не вел прицельную стрельбу и в девятилетнюю девочку попал случайно. Он признал, что злоупотреблял алкоголем, но наркотиков не принимал. После выхода на пенсию был начальником отдела охраны ЧОП «Град», но год назад в связи с заболеванием ног перестал работать, рассказал обвиняемый.
30 мая Болков, находящийся в состоянии опьянения, начал стрелять по прохожим из окна своего дома. Он был вооружен охотничьим карабином «Вепрь», на который у него было разрешение с 2010 г. В результате стрельбы пострадала девочка и сотрудник Росгвардии.
СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК).