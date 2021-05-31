Суд арестовал стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге мужчину

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц 29 суток, по 29 июля», — постановил судья. В ходе заседания Болков заявил, что не вел прицельную стрельбу и в девятилетнюю девочку попал случайно. Он признал, что злоупотреблял алкоголем, но наркотиков не принимал. После выхода на пенсию был начальником отдела охраны ЧОП «Град», но год назад в связи с заболеванием ног перестал работать, рассказал обвиняемый.