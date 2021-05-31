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Суд арестовал стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге мужчину

Ведомости

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 29 июля местного жителя Сергея Болкова, который устроил стрельбу с балкона жилого дома, сообщают «РИА Новости».

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц 29 суток, по 29 июля», — постановил судья. В ходе заседания Болков заявил, что не вел прицельную стрельбу и в девятилетнюю девочку попал случайно. Он признал, что злоупотреблял алкоголем, но наркотиков не принимал. После выхода на пенсию был начальником отдела охраны ЧОП «Град», но год назад в связи с заболеванием ног перестал работать, рассказал обвиняемый.

30 мая Болков, находящийся в состоянии опьянения, начал стрелять по прохожим из окна своего дома. Он был вооружен охотничьим карабином «Вепрь», на который у него было разрешение с 2010 г. В результате стрельбы пострадала девочка и сотрудник Росгвардии.

СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК).

Ранее по теме: Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге проверят на вменяемость

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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