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Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге проверят на вменяемость

Ведомости

Мужчина, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, пройдет медосвидетельствование, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Сейчас сотрудники полиции повезли под конвоем задержанного на медицинское освидетельствование для того, чтобы установить, в каком состоянии он находился, под влиянием чего совершил столь тяжкое преступление», — рассказал Горелых.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. 48-летний нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим из окна своего дома. Он был вооружен охотничьим карабином «Вепрь», на который у него было разрешение с 2010 г. В результате стрельбы пострадала девочка и сотрудник Росгвардии. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое, писал РБК.

СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК). По данным местного издания «Екатеринбург онлайн» и телеграф-каналов Baza и «112», открывший стрельбу с балкона оказался бывшим полицейским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных