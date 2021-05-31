Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге проверят на вменяемость

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. 48-летний нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим из окна своего дома. Он был вооружен охотничьим карабином «Вепрь», на который у него было разрешение с 2010 г. В результате стрельбы пострадала девочка и сотрудник Росгвардии. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое, писал РБК.