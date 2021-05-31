Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге проверят на вменяемость
Мужчина, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, пройдет медосвидетельствование, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.
«Сейчас сотрудники полиции повезли под конвоем задержанного на медицинское освидетельствование для того, чтобы установить, в каком состоянии он находился, под влиянием чего совершил столь тяжкое преступление», — рассказал Горелых.
Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. 48-летний нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим из окна своего дома. Он был вооружен охотничьим карабином «Вепрь», на который у него было разрешение с 2010 г. В результате стрельбы пострадала девочка и сотрудник Росгвардии. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое, писал РБК.
СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК). По данным местного издания «Екатеринбург онлайн» и телеграф-каналов Baza и «112», открывший стрельбу с балкона оказался бывшим полицейским.