ЕС ужесточит правила получения шенгенских виз

Кроме того, расширяются требования по сдаче отпечатков пальцев. Теперь это должны будут делать дети с шести лет, а не с 12, как сейчас. Предельный возраст для дактилоскопии установлен на уровне 75 лет. В ЕС это объяснили тем, что у пожилых людей ухудшается качество отпечатков.