ЕС ужесточит правила получения шенгенских виз
Совет Европейского союза (ЕС) внес изменения в Визовую информационную систему (VIS) для повышения уровня безопасности стран и обеспечения взаимодействия между VIS и другими системами и базами данных ЕС, сообщается на сайте организации.
«В последние годы ЕС последовательно работал над улучшением контроля за теми, кто въезжает в Шенгенскую зону, путем внедрения системы авторизации въезда в Европу (ETIAS), системы въезда / выезда и взаимодействия баз данных. Обновление VIS — следующий шаг в этом направлении. Новые правила позволят улучшить проверку заявителей на визу для выявления тех, кто может представлять угрозу безопасности или рискует нарушить наши миграционные правила», — сказал министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита.
В соответствии с изменениями, теперь фото для виз нужно будет делать при подаче заявления. Потребовать включить в пакет документов заранее отпечатанный снимок отдельные страны могут по собственной инициативе в качестве дополнительной меры.
Кроме того, расширяются требования по сдаче отпечатков пальцев. Теперь это должны будут делать дети с шести лет, а не с 12, как сейчас. Предельный возраст для дактилоскопии установлен на уровне 75 лет. В ЕС это объяснили тем, что у пожилых людей ухудшается качество отпечатков.
Срок хранения биометрических данных в европейских базах составит пять лет, как и сейчас. При этом сведения детей до 12 лет будут удаляться после их выезда из Шенгенской зоны или окончания срока действия их виз.
Наконец, в VIS будет входить информация не только о краткосрочных, но и долгосрочных визах, а также о наличии видов на жительство, так как эти документы позволяют свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Перед выдачей виз могут проводиться расширенные проверки биографических сведений о человеке через базы данных безопасности и миграции.
Отмечается, что новые требования должны быть приняты Европейским парламентом (ЕП). Они должны вступить в силу до конца 2023 г.