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ЕС ужесточит правила получения шенгенских виз

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Совет Европейского союза (ЕС) внес изменения в Визовую информационную систему (VIS) для повышения уровня безопасности стран и обеспечения взаимодействия между VIS и другими системами и базами данных ЕС, сообщается на сайте организации.

«В последние годы ЕС последовательно работал над улучшением контроля за теми, кто въезжает в Шенгенскую зону, путем внедрения системы авторизации въезда в Европу (ETIAS), системы въезда / выезда и взаимодействия баз данных. Обновление VIS — следующий шаг в этом направлении. Новые правила позволят улучшить проверку заявителей на визу для выявления тех, кто может представлять угрозу безопасности или рискует нарушить наши миграционные правила», — сказал министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита.

В соответствии с изменениями, теперь фото для виз нужно будет делать при подаче заявления. Потребовать включить в пакет документов заранее отпечатанный снимок отдельные страны могут по собственной инициативе в качестве дополнительной меры. 

Кроме того, расширяются требования по сдаче отпечатков пальцев. Теперь это должны будут делать дети с шести лет, а не с 12, как сейчас. Предельный возраст для дактилоскопии установлен на уровне 75 лет. В ЕС это объяснили тем, что у пожилых людей ухудшается качество отпечатков.

Срок хранения биометрических данных в европейских базах составит пять лет, как и сейчас. При этом сведения детей до 12 лет будут удаляться после их выезда из Шенгенской зоны или окончания срока действия их виз.

Наконец, в VIS будет входить информация не только о краткосрочных, но и долгосрочных визах, а также о наличии видов на жительство, так как эти документы позволяют свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Перед выдачей виз могут проводиться расширенные проверки биографических сведений о человеке через базы данных безопасности и миграции. 

Отмечается, что новые требования должны быть приняты Европейским парламентом (ЕП). Они должны вступить в силу до конца 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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