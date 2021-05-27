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Генконсульство Франции в РФ возобновит прием заявок на продление пятилетних виз

Ведомости

Французское генконсульство в Москве с 1 июня возобновит прием заявок на продление пятилетних виз, сообщает диппредставительство.

«В России начиная с 1 июня 2021 года будет вновь возможно подать запрос на визу в генеральное консульство Франции в Москве для продления 5-летней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении французского посольства Франции подчеркивается, что наличие визы не является автоматическим разрешением на въезд во Францию: возможность посещения страны по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями.

«Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции были изменены для выходцев из России», — добавили в посольстве.

При этом в представительстве Франции отметили, что в ближайшие недели планируется постепенное возобновление выдачи виз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных