Генконсульство Франции в РФ возобновит прием заявок на продление пятилетних виз
Французское генконсульство в Москве с 1 июня возобновит прием заявок на продление пятилетних виз, сообщает диппредставительство.
«В России начиная с 1 июня 2021 года будет вновь возможно подать запрос на визу в генеральное консульство Франции в Москве для продления 5-летней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.
При этом в сообщении французского посольства Франции подчеркивается, что наличие визы не является автоматическим разрешением на въезд во Францию: возможность посещения страны по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями.
«Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции были изменены для выходцев из России», — добавили в посольстве.
При этом в представительстве Франции отметили, что в ближайшие недели планируется постепенное возобновление выдачи виз.