Медведев выступил за введение бесплатного проезда для школьников

Кроме того, в «Единой России» предложили сделать бесплатным проезд по платным дорогам для школьных автобусов. Как пояснила депутат Госдумы Алена Аршинова, в настоящий момент в ряде регионов — например, в Краснодарском крае — маршруты такого транспорта проходят именно по платным дорогам. При этом, в отличие от «скорой помощи» или машин МЧС, права не платить за использование подобных трасс у школьных автобусов нет.