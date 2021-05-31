Кабмин утвердил порядок проведения экзамена по русскому языку для иностранцев
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Положение утверждает форму и порядок проведения экзамена организациями, которые включены в перечень, утвержденный Минобрнауки. Правила вступят в силу с 1 сентября 2021 г. и будут действовать в течение шести лет.
Экзамен проводится в целях подтверждения уровня владения иностранцами русским языком для получения разрешения на работу, на временное проживание или вида на жительство.
Ранее Мишустин подписал постановление о сокращении срока действия сертификата о владении русским языком, который необходим для получения разрешения на работу иностранным гражданам. Срок его действия сокращен с пяти до трех лет.