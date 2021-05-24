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Минюст поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Ведомости

Министр юстиции Константин Чуйченко поддержал предложение руководителя ФСИН Александра Калашникова привлекать заключенных к работе вместо трудовых мигрантов, сообщил «Интерфакс».

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — заявил Чуйченко.

Министр отметил, что интерес представляют крупные инвестиционные проекты, на которых могли бы трудиться более тысячи осужденных. «На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек», — добавил Чуйченко.

По его словам, создание исправительных центров поможет заключенным реализовать право на замену наказания на принудительные работы. Чуйченко отметил, что такое право есть примерно у 180 тыс. осужденных, однако сейчас создано около 8000 мест для принудительных работ. Следовательно в полной мере реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы возможности нет.

«Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов», — пояснил он, отметив, что ФСИН активно работает над созданием исправительных центров и мест, проводит переговоры с бизнесом и заключает соглашения.

Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов ранее предложил Калашников. По его словам, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». Обывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру.

Ранее по теме: Во ФСИН предложили заменить трудовых мигрантов заключенными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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