Минюст поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными
Министр юстиции Константин Чуйченко поддержал предложение руководителя ФСИН Александра Калашникова привлекать заключенных к работе вместо трудовых мигрантов, сообщил «Интерфакс».
«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — заявил Чуйченко.
Министр отметил, что интерес представляют крупные инвестиционные проекты, на которых могли бы трудиться более тысячи осужденных. «На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек», — добавил Чуйченко.
По его словам, создание исправительных центров поможет заключенным реализовать право на замену наказания на принудительные работы. Чуйченко отметил, что такое право есть примерно у 180 тыс. осужденных, однако сейчас создано около 8000 мест для принудительных работ. Следовательно в полной мере реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы возможности нет.
«Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов», — пояснил он, отметив, что ФСИН активно работает над созданием исправительных центров и мест, проводит переговоры с бизнесом и заключает соглашения.
Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов ранее предложил Калашников. По его словам, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». Обывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру.