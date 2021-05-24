Минюст поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

«Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов», — пояснил он, отметив, что ФСИН активно работает над созданием исправительных центров и мест, проводит переговоры с бизнесом и заключает соглашения.