В вузах Москвы началась вакцинация от коронавируса

По ее словам, власти Москвы решили дать вузам возможность делать студентам прививки на своей территории. «Из 100 государственных и частных высших учебных заведений, которым мы направили такое предложение, пока откликнулись 21, практически со всеми из них мы уже начали взаимодействие – например, это МГЛУ, МФТИ, Школа-студия МХАТ, РУДН, МГПУ, МГУУ, МГИМО и другие», — рассказала Ракова. Вакцинация уже началась в Государственном университете управления.