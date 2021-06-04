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В вузах Москвы началась вакцинация от коронавируса

Ведомости

Вакцинация от коронавируса началась в московских вузах, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

По ее словам, власти Москвы решили дать вузам возможность делать студентам прививки на своей территории. «Из 100 государственных и частных высших учебных заведений, которым мы направили такое предложение, пока откликнулись 21, практически со всеми из них мы уже начали взаимодействие – например, это МГЛУ, МФТИ, Школа-студия МХАТ, РУДН, МГПУ, МГУУ, МГИМО и другие», — рассказала Ракова. Вакцинация уже началась в Государственном университете управления.

Сделать прививку от коронавируса можно будет также в Московском государственном университете технологий и управления, Национальном исследовательском университете «МЭИ», Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, медицинском университете им. Н.И. Пирогова, Российской таможенной академии, Российском новом университете и Международном юридическом институте.

Ранее мобильные пункты вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Москвы, в том числе в ЦУМе и ГУМе, в «Геликон-опере», фуд-молле «Депо» и павильонах «Здоровая Москва» в парках.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных