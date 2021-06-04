Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше

Ведомости

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) в 2020 г., пишет газета Parisien.

Россиянку задержали накануне вечером вскоре после окончания женского парного матча первого круга, в ее гостиничном номере прошли обыски.

Подозрения правоохранителей вызвал пятый гейм во втором сете матча первого круга парного разряда Roland Garros 2020, в котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынок Андреи Миту и Патриции Марии. В этом гейме россиянка допустила сразу две двойные ошибки, встреча закончилась победой румынок (7:6, 6:4). Как отмечает издание, правоохранители зафиксировали перед этим подозрительный рост ставок на победу румынок на десятки тысяч евро.

В посольстве России во Франции подтвердили в комментарии ТАСС задержание Сизиковой, отметив, что принимают необходимые меры по защите ее прав и интересов.

«Посольству известно о задержании российской теннисистки. Мы находимся в контакте с французскими властями и с семьей Яны Сизиковой. Предпринимаем необходимые действия по защите ее прав и интересов», — заявил представитель посольства Антон Токовинин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных