Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше

Подозрения правоохранителей вызвал пятый гейм во втором сете матча первого круга парного разряда Roland Garros 2020, в котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынок Андреи Миту и Патриции Марии. В этом гейме россиянка допустила сразу две двойные ошибки, встреча закончилась победой румынок (7:6, 6:4). Как отмечает издание, правоохранители зафиксировали перед этим подозрительный рост ставок на победу румынок на десятки тысяч евро.