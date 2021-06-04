Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше
Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) в 2020 г., пишет газета Parisien.
Россиянку задержали накануне вечером вскоре после окончания женского парного матча первого круга, в ее гостиничном номере прошли обыски.
Подозрения правоохранителей вызвал пятый гейм во втором сете матча первого круга парного разряда Roland Garros 2020, в котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынок Андреи Миту и Патриции Марии. В этом гейме россиянка допустила сразу две двойные ошибки, встреча закончилась победой румынок (7:6, 6:4). Как отмечает издание, правоохранители зафиксировали перед этим подозрительный рост ставок на победу румынок на десятки тысяч евро.
В посольстве России во Франции подтвердили в комментарии ТАСС задержание Сизиковой, отметив, что принимают необходимые меры по защите ее прав и интересов.
«Посольству известно о задержании российской теннисистки. Мы находимся в контакте с французскими властями и с семьей Яны Сизиковой. Предпринимаем необходимые действия по защите ее прав и интересов», — заявил представитель посольства Антон Токовинин.