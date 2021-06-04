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Путин оценил обстановку с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем во многих странах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отметив, что сегодняшняя обстановка позволяет проводить такие мероприятия, как ПМЭФ, без особого риска.

«У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира. Тем не менее, пандемия не закончилась, и мы должны проявлять осторожность», — сказал президент.

При этом глава российского государства отметил, что многие люди пренебрегают требованиями, которые призывают соблюдать врачи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что пандемия не закончилась и призвал проявлять осторожность.

За последние сутки в России выявлено 8 947 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 377 летальных исходов. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 108 129 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных