Путин оценил обстановку с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем во многих странах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отметив, что сегодняшняя обстановка позволяет проводить такие мероприятия, как ПМЭФ, без особого риска.
«У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира. Тем не менее, пандемия не закончилась, и мы должны проявлять осторожность», — сказал президент.
При этом глава российского государства отметил, что многие люди пренебрегают требованиями, которые призывают соблюдать врачи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что пандемия не закончилась и призвал проявлять осторожность.
За последние сутки в России выявлено 8 947 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 377 летальных исходов. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 108 129 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 человек.