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Путин назвал ничтожной помощь бедным странам с поставкой вакцин

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал ничтожной помощь странам, не имеющим доступ к вакцинам против коронавируса. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. И помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Вот так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе», — сказал Путин.

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Таким странам либо не оказывается значительная помощь, либо — «что вообще абсурдно» — действуют политически мотивированные запреты на покупку эффективных вакцин. Пока не будет обеспечен повсеместный доступ к вакцинам против коронавируса на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек не уйдет, отметил президент.

По данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживает 16% населения Земли, приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. В результате около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или привились первым компонентом препарата, добавил он. Путин также подчеркнул, что Россия вносит свой вклад в борьбу с пандемией, страна обладает четырьмя вакцинами против коронавируса, которые доказали свою эффективность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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