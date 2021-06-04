Путин назвал ничтожной помощь бедным странам с поставкой вакцин
Президент России Владимир Путин назвал ничтожной помощь странам, не имеющим доступ к вакцинам против коронавируса. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. И помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Вот так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе», — сказал Путин.
Таким странам либо не оказывается значительная помощь, либо — «что вообще абсурдно» — действуют политически мотивированные запреты на покупку эффективных вакцин. Пока не будет обеспечен повсеместный доступ к вакцинам против коронавируса на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек не уйдет, отметил президент.
По данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживает 16% населения Земли, приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. В результате около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или привились первым компонентом препарата, добавил он. Путин также подчеркнул, что Россия вносит свой вклад в борьбу с пандемией, страна обладает четырьмя вакцинами против коронавируса, которые доказали свою эффективность.