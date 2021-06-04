Путин назвал ничтожной помощь бедным странам с поставкой вакцин

«Сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. И помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Вот так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе», — сказал Путин.