Венгрия обратилась к России для взаимного признания COVID-сертификатов
Несколько стран, в том числе Венгрия, обратились к России с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации против коронавируса, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Несколько стран обратились, в частности, Венгрия», — сказал Мурашко. Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть предложение Венгрии.
По словам министра, критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины против коронавируса «Спутник V» не поступало.
«Пока все идёт планово, дальше они должны подготовить отчёт, должны дать какие-то рекомендации по доработке тех или иных этапов досье, это всегда так происходит, на каждом этапе. Пока критических каких-то вопросов мы не получали. Видим, что вся работа идёт планово, ждём результатов», — рассказал он.
Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».