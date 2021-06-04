Венгрия обратилась к России для взаимного признания COVID-сертификатов

«Пока все идёт планово, дальше они должны подготовить отчёт, должны дать какие-то рекомендации по доработке тех или иных этапов досье, это всегда так происходит, на каждом этапе. Пока критических каких-то вопросов мы не получали. Видим, что вся работа идёт планово, ждём результатов», — рассказал он.