Росстат оценил снижение смертности от коронавируса в апреле

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность в апреле 2021 года в России снизилась на 11,9% по сравнению с мартом. «Следует обратить внимание, что показатели января-апреля 2021 г. некорректно сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, так как в январе-марте 2020 г. смертность от COVID-19 не регистрировалась ввиду ее отсутствия, а в апреле 2020 г. было незначительное количество случаев», — добавила Голикова.