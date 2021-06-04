Росстат оценил снижение смертности от коронавируса в апреле
Число смертей от коронавируса в апреле 2021 года снизилось на 13,2% по сравнению с мартом и составило 13 378, сообщила пресс-служба Росстата. Также ведомство сообщило об уменьшении общего числа смертей в апреле по сравнению с мартом.
Также на 7,9% снизилось число случаев, когда коронавирус предполагается как основная причина смерти. В апреле было зарегистрировано 2195 таких случаев смерти. На 20,2% уменьшилось число смертей пациентов, у которых коронавирус был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие других болезней и привел к осложнениям, ускорившим смерть человека.
По данным ведомства, за январь-апрель в России умерли 752,1 тыс. человек – на 141,2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число родившихся за четыре месяца года уменьшилось на 5000 в годовом выражении и составило 447,6 тыс. человек.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность в апреле 2021 года в России снизилась на 11,9% по сравнению с мартом. «Следует обратить внимание, что показатели января-апреля 2021 г. некорректно сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, так как в январе-марте 2020 г. смертность от COVID-19 не регистрировалась ввиду ее отсутствия, а в апреле 2020 г. было незначительное количество случаев», — добавила Голикова.
По оперативным данным, в мае 2021 года показатель смертности снизился на 3,8% по сравнению с апрелем и на 6,3% по сравнению с маем 2020 года, отметила вице-премьер.