Российская теннисистка назвала клеветой обвинения в умышленном проигрыше

По информации адвоката, Сизикову обвиняют в спортивной коррупции (максимальное наказание по этой статье– пять лет тюрьмы и штраф в размере 500 тыс. евро) и в мошенничестве в составе организованной группы (пять лет заключения и штраф 300 тыс. евро). В полиции сообщили, что спортсменку не планируют подвергать предварительному заключению, ее могут отпустить сегодня вечером или в субботу утром, однако пока неясно, сможет ли она покинуть Францию после этого.