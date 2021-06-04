Российская теннисистка назвала клеветой обвинения в умышленном проигрыше
Российская теннисистка Яна Сизикова, которую накануне задержали в Париже по подозрению в намеренном проигрыше, считает эти обвинения клеветой, заявил французский защитник спортсменки Фредерик Бело в комментарии ТАСС.
«Яна Сизикова потрясена и отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. Эти обвинения наносят вред ее репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу на клевету», — рассказал он.
По информации адвоката, Сизикову обвиняют в спортивной коррупции (максимальное наказание по этой статье– пять лет тюрьмы и штраф в размере 500 тыс. евро) и в мошенничестве в составе организованной группы (пять лет заключения и штраф 300 тыс. евро). В полиции сообщили, что спортсменку не планируют подвергать предварительному заключению, ее могут отпустить сегодня вечером или в субботу утром, однако пока неясно, сможет ли она покинуть Францию после этого.
Подозрения правоохранителей вызвал пятый гейм во втором сете матча первого круга парного разряда на турнире Roland Garros 2020, в котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынок Андреи Миту и Патриции Марии. В этом гейме россиянка допустила сразу две двойные ошибки, встреча закончилась победой румынок (7:6, 6:4). Как отмечала газета Parisien, сообщившая о задержании спортсменки, правоохранители зафиксировали перед этим подозрительный рост ставок на победу румынок на десятки тысяч евро.