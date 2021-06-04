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Минтруд обнародовал проект графика майских праздников в 2022 году

Ведомости

Майские праздники в 2022 г. могут продлиться с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Соответствующий график приведен в предложении Минтруда, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«С учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха: <...> с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая», — говорится в проекте постановления Минтруда. В 2021 г. майские праздники, согласно производственному календарю, одобренному правительством в 2020 г. были утверждены с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

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Однако в середине апреля президент России Владимир Путин по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявил 4-7 мая 2021 г. нерабочими днями с сохранением за работниками заработных плат. Эта мера была обусловлена необходимостью предотвратить распространение коронавируса из-за частых перемещений возвращающихся и едущих на праздники россиян. Позже в Минтруде заявили, что не намерены вводить длинные майские праздники в России на постоянной основе.

Ранее Минтруд назвал сроки новогодних каникул в 2022 г. Они продлятся десять дней и начнутся 31 декабря 2021 г., которое выпадает на пятницу. В октябре прошлого года премьер Михаил Мишустин утвердил 31 декабря 2021 г. нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря.

Ранее по теме: Минтруд назвал сроки новогодних каникул в 2022 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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