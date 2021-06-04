Минтруд обнародовал проект графика майских праздников в 2022 году

«С учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха: <...> с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая», — говорится в проекте постановления Минтруда. В 2021 г. майские праздники, согласно производственному календарю, одобренному правительством в 2020 г. были утверждены с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.