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Самый дорогой лот «русских торгов» Christie’s продали за $1,3 млн

Ведомости

Портрет императора Павла I работы русского художника Дмитрия Левицкого (1735-1822 гг.) продан в Лондоне на «русских торгах» Christie's за $1,3 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Эксперты перед торгами оценивали этот лот в диапазоне в 700-900 тысяч фунтов стерлингов. В итоге картина была продана за 826 тыс. фунтов стерлингов ($1,3 млн). Покупатель полотна не называется. К последнему владельцу из Вены, который также предпочел остаться анонимным, он перешел в 1990-е гг. от эмигрантки первой волны, княгини Ирины Голицыной, проживавшей в Риме. Ей он достался из семейной коллекции.

Портрет императора Павла I кисти Левицкого впервые был представлен ​​публике на открытии выставки художника в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге в 2010 г.

Также на торгах были проданы работы Константина Горбатова «Невидимый град Китеж» за 525 тысяч фунтов ($741 тыс.) и цветочный натюрморт Сергея Чехонина «Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе» за 275 тысяч фунтов ($388,1 тыс.). Всего на «русских торгах» в этом году представлено 239 лота — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, в частности, яйца Фаберже и украшения из драгоценных металлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных