Самый дорогой лот «русских торгов» Christie’s продали за $1,3 млн
Портрет императора Павла I работы русского художника Дмитрия Левицкого (1735-1822 гг.) продан в Лондоне на «русских торгах» Christie's за $1,3 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома.
Эксперты перед торгами оценивали этот лот в диапазоне в 700-900 тысяч фунтов стерлингов. В итоге картина была продана за 826 тыс. фунтов стерлингов ($1,3 млн). Покупатель полотна не называется. К последнему владельцу из Вены, который также предпочел остаться анонимным, он перешел в 1990-е гг. от эмигрантки первой волны, княгини Ирины Голицыной, проживавшей в Риме. Ей он достался из семейной коллекции.
Портрет императора Павла I кисти Левицкого впервые был представлен публике на открытии выставки художника в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге в 2010 г.
Также на торгах были проданы работы Константина Горбатова «Невидимый град Китеж» за 525 тысяч фунтов ($741 тыс.) и цветочный натюрморт Сергея Чехонина «Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе» за 275 тысяч фунтов ($388,1 тыс.). Всего на «русских торгах» в этом году представлено 239 лота — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, в частности, яйца Фаберже и украшения из драгоценных металлов.