Самый дорогой лот «русских торгов» Christie’s продали за $1,3 млн

Эксперты перед торгами оценивали этот лот в диапазоне в 700-900 тысяч фунтов стерлингов. В итоге картина была продана за 826 тыс. фунтов стерлингов ($1,3 млн). Покупатель полотна не называется. К последнему владельцу из Вены, который также предпочел остаться анонимным, он перешел в 1990-е гг. от эмигрантки первой волны, княгини Ирины Голицыной, проживавшей в Риме. Ей он достался из семейной коллекции.