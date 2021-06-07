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В Белоруссии начнут отмечать День народного единства

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об учреждении в стране Дня народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«В Беларуси учрежден государственный праздник День народного единства», – говорится в сообщении. Документ вносит изменения в указ «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в республике Беларусь». При этом 17 сентября не будет выходным днем, отметили в пресс-службе.

Этот день «стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 г. по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции». Единство, восстановленное в 1939 г., позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, стать одним из соучредителей ООН и занять почетное место в международном сообществе.

В России День народного единства отмечают с 2005 г. 4 ноября. Дата учреждена в память о событиях 1612 г., когда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского было сформировано народное ополчение, освободившее Москву от польско-литовских интервентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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