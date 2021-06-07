В Белоруссии начнут отмечать День народного единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об учреждении в стране Дня народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«В Беларуси учрежден государственный праздник День народного единства», – говорится в сообщении. Документ вносит изменения в указ «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в республике Беларусь». При этом 17 сентября не будет выходным днем, отметили в пресс-службе.
Этот день «стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 г. по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции». Единство, восстановленное в 1939 г., позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, стать одним из соучредителей ООН и занять почетное место в международном сообществе.
В России День народного единства отмечают с 2005 г. 4 ноября. Дата учреждена в память о событиях 1612 г., когда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского было сформировано народное ополчение, освободившее Москву от польско-литовских интервентов.