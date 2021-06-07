В Белоруссии начнут отмечать День народного единства

Этот день «стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 г. по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции». Единство, восстановленное в 1939 г., позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, стать одним из соучредителей ООН и занять почетное место в международном сообществе.