В Минздраве оценили эффективность повторной вакцинации «Спутником V»
Привитым от коронавируса вакциной «Спутник V», возможно, потребуется повторная вакцинация другим препаратом, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев в ходе пленарного заседания Госдумы.
«В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут», – сказал Гриднев (цитата по ТАСС).
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что повторная вакцинация от коронавируса «Спутником V», вероятно, будет невозможна, так как компоненты вакцины будут разрушаться выработанными ранее антителами. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не просто возможна, но и может быть эффективнее первичной.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».