Роспотребнадзор опроверг превышение радиационного фона в Петербурге
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провело мониторинг в связи с появлением сообщений в СМИ о наличии рисков радиационных инцидентов на территории предприятия «Прикладная химия» в поселке Кузьмоловском Ленинградской области. В результате проверки не выявило радиационного загрязнения, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
«На основании данных радиационно-гигиенического мониторинга, проводимого учреждениями Роспотребнадзора, результатов непрерывного контроля радиационного фона Автоматизированной системой контроля радиационной обстановки, радиационных загрязнений окружающей среды на территории Санкт-Петербурга не выявлено», — говорится в сообщении.
Ранее в поселке Кузьмоловском ввели режим повышенной готовности. Такая мера принята из-за передачи от одного ведомства другому объекта, который может нести радиационную опасность, сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.
АО «Российский научный центр "Прикладная химия"» входит в госкорпорацию «Ростех» и занимается химическими разработками для оборонного и ракетно-космического комплекса. Работает с Роскосмосом, Минобороны, Минпромторгом.