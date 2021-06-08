Роспотребнадзор опроверг превышение радиационного фона в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провело мониторинг в связи с появлением сообщений в СМИ о наличии рисков радиационных инцидентов на территории предприятия «Прикладная химия» в поселке Кузьмоловском Ленинградской области. В результате проверки не выявило радиационного загрязнения, сообщается на сайте регионального управления ведомства.