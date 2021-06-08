МВД рассказало подробности ранения двух подростков в Волжском
Пострадавшие при стрельбе в городе Волжский два подростка самостоятельно производили выстрелы друг в друга из пневматической винтовки, снимая происходящее на камеру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.
«Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы — ранения голени и предплечья — получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», — сказали в МВД.
В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ добавили, что несовершеннолетние дома играли с пневматическим оружием, стреляя друг в друга. На видеозаписи в мобильном устройстве одного из них запечатлен момент причинения телесных повреждений. При этом причины и мотивы, по которым они обратились в школу и сообщили о нападении, подростки пояснить затруднились. Пострадавшие госпитализированы.