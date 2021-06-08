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МВД рассказало подробности ранения двух подростков в Волжском

Ведомости

Пострадавшие при стрельбе в городе Волжский два подростка самостоятельно производили выстрелы друг в друга из пневматической винтовки, снимая происходящее на камеру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

«Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы — ранения голени и предплечья — получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», — сказали в МВД.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ добавили, что несовершеннолетние дома играли с пневматическим оружием, стреляя друг в друга. На видеозаписи в мобильном устройстве одного из них запечатлен момент причинения телесных повреждений. При этом причины и мотивы, по которым они обратились в школу и сообщили о нападении, подростки пояснить затруднились. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее по теме: При стрельбе возле школы в Волгоградской области пострадали двое подростков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных