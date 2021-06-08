СК сообщил об аресте имущества коррупционеров на 13 млрд рублей с начала года

Ранее Генпрокуратура сообщила, что размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности за период с января по апрель этого года, составил 22,9 млрд руб., что на 5 млрд руб. (или 28%) больше, чем в сопоставимый период прошлого года. В целом за первые четыре месяца Генпрокуратура выявила 14 883 преступления коррупционной направленности. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.