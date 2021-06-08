СК сообщил об аресте имущества коррупционеров на 13 млрд рублей с начала года
Сумма арестованного с начала года имущества коррупционеров составляет 13 млрд руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета по итогам оперативного совещания под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина.
«В ходе предварительного следствия арестовано имущество обвиняемых на сумму более 13 млрд руб., изъято имущество, денежные средства и ценности на сумму 1,4 млрд руб., подследственными добровольно возмещен ущерб в размере 6,9 млрд руб.», – говорится в сообщении. Денежные средства и имущество изъяты для возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.
По данным ведомства, в 2021 г. в суд направлены 2214 уголовных дел о коррупции в отношении 2449 лиц, большая часть – по фактам взяточничества (1486). Бастрыкин отметил, что по всем делам коррупционной направленности необходимо добиваться полного возмещения причиненного ущерба.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности за период с января по апрель этого года, составил 22,9 млрд руб., что на 5 млрд руб. (или 28%) больше, чем в сопоставимый период прошлого года. В целом за первые четыре месяца Генпрокуратура выявила 14 883 преступления коррупционной направленности. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.