Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

СК сообщил об аресте имущества коррупционеров на 13 млрд рублей с начала года

Ведомости

Сумма арестованного с начала года имущества коррупционеров составляет 13 млрд руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета по итогам оперативного совещания под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина.

«В ходе предварительного следствия арестовано имущество обвиняемых на сумму более 13 млрд руб., изъято имущество, денежные средства и ценности на сумму 1,4 млрд руб., подследственными добровольно возмещен ущерб в размере 6,9 млрд руб.», – говорится в сообщении. Денежные средства и имущество изъяты для возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.

По данным ведомства, в 2021 г. в суд направлены 2214 уголовных дел о коррупции в отношении 2449 лиц, большая часть – по фактам взяточничества (1486). Бастрыкин отметил, что по всем делам коррупционной направленности необходимо добиваться полного возмещения причиненного ущерба.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности за период с января по апрель этого года, составил 22,9 млрд руб., что на 5 млрд руб. (или 28%) больше, чем в сопоставимый период прошлого года. В целом за первые четыре месяца Генпрокуратура выявила 14 883 преступления коррупционной направленности. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Ранее по теме: Ущерб от коррупции в России вырос на 28% за четыре месяца

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных