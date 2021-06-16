Ученые спрогнозировали новый пик COVID-19 в России
Максимальное число новых случаев заражения коронавирусом может быть зарегистрировано в конце июня и составит около 25 тыс., сообщили «Известия» со ссылкой на завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова.
«В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тыс., что даже выше январского пика», — сказал Захаров. Он отметил, что в январе максимальное число активных случаев составило около 560 тыс., максимальный суточный прирост заболеваемости – около 29 тыс. случаев.
По словам Захарова, регионы страны, как и раньше, будут отставать от Москвы по заболеваемости коронавирусом. Он рассказал, что после пика заболеваемость начнет снижаться и к середине июля может достигнуть значений в 20 тыс. Согласно прогнозу, к 1 августа суточный прирост заболеваемости может снизиться вдвое по сравнению с пиковыми значениями.
Захаров добавил, что избежать появления четвертого пика заболеваемости можно только при резком росте числа вакцинированных. Если этого не произойдет, могут появляться все новые волны заболеваемости, отметил он.
По данным оперштаба на 15 июня, в России зарегистрировано 5,2 млн случаев заражения коронавирусом. 4,8 млн человек выздоровели, более 127 тыс. – погибли. За последние сутки было зарегистрировано 14 185 случаев заражения. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.