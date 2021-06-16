Ученые спрогнозировали новый пик COVID-19 в России

По словам Захарова, регионы страны, как и раньше, будут отставать от Москвы по заболеваемости коронавирусом. Он рассказал, что после пика заболеваемость начнет снижаться и к середине июля может достигнуть значений в 20 тыс. Согласно прогнозу, к 1 августа суточный прирост заболеваемости может снизиться вдвое по сравнению с пиковыми значениями.