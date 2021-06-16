Китай подтвердил повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань»

Ранее, 14 июня, CNN сообщил, что сотрудничающая с АЭС «Тайшань» французская компания Framatome обратилась к американским властям с предупреждением о «неминуемом радиационном риске». Организация пояснила, что в зоне объекта зафиксировано превышение радиационного фона. При этом китайское правительство из нежелания останавливать АЭС повысило допустимые пределы более чем вдвое. В то же время в США заявили, что ситуация на станции не является критической и не представляет серьезной угрозы для рабочих и населения.