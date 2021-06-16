Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Китай подтвердил повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань»

Ведомости

На атомной электростанции «Тайшань» на юге Китая зафиксирован повышенный уровень радиоактивности, говорится в заявлении китайского министерства охраны окружающей среды.

«В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке», — сообщили в ведомстве.

Причиной произошедшего китайские власти назвали повреждение топливных стержней. «Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо», — резюмировали они (цитата по ТАСС).

В целом в энергоблоке, о котором идет речь, содержится около 60 000 топливных стержней. Сейчас повреждено примерно пять из них, или менее 0,01% от общего числа, отметили в Китае. При этом, по словам властей, допускаемый конструкцией показатель поврежденных топливных сборок составляет 0,25%. В министерстве подчеркнули, что сейчас АЭС «стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах, нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается».

Ранее, 14 июня, CNN сообщил, что сотрудничающая с АЭС «Тайшань» французская компания Framatome обратилась к американским властям с предупреждением о «неминуемом радиационном риске». Организация пояснила, что в зоне объекта зафиксировано превышение радиационного фона. При этом китайское правительство из нежелания останавливать АЭС повысило допустимые пределы более чем вдвое. В то же время в США заявили, что ситуация на станции не является критической и не представляет серьезной угрозы для рабочих и населения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных