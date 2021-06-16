Китай подтвердил повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань»
На атомной электростанции «Тайшань» на юге Китая зафиксирован повышенный уровень радиоактивности, говорится в заявлении китайского министерства охраны окружающей среды.
«В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке», — сообщили в ведомстве.
Причиной произошедшего китайские власти назвали повреждение топливных стержней. «Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо», — резюмировали они (цитата по ТАСС).
В целом в энергоблоке, о котором идет речь, содержится около 60 000 топливных стержней. Сейчас повреждено примерно пять из них, или менее 0,01% от общего числа, отметили в Китае. При этом, по словам властей, допускаемый конструкцией показатель поврежденных топливных сборок составляет 0,25%. В министерстве подчеркнули, что сейчас АЭС «стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах, нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается».
Ранее, 14 июня, CNN сообщил, что сотрудничающая с АЭС «Тайшань» французская компания Framatome обратилась к американским властям с предупреждением о «неминуемом радиационном риске». Организация пояснила, что в зоне объекта зафиксировано превышение радиационного фона. При этом китайское правительство из нежелания останавливать АЭС повысило допустимые пределы более чем вдвое. В то же время в США заявили, что ситуация на станции не является критической и не представляет серьезной угрозы для рабочих и населения.