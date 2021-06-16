Власти Москвы рассказали о штрафах за невыполнение требования о вакцинации

«Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30-50 тыс. руб., для юридических лиц – 100-300 тыс. руб.», – говорится в сообщении. В случае причинения вреда здоровью или повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тыс. руб., юридическое лицо или индивидуального предпринимателя – на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб. либо приостановить его работу на срок до 90 суток.