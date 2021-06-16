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Власти Москвы рассказали о штрафах за невыполнение требования о вакцинации

Ведомости

Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей Москвы составит до 50 тыс. руб., для организаций – до 300 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова.

«Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30-50 тыс. руб., для юридических лиц – 100-300 тыс. руб.», – говорится в сообщении. В случае причинения вреда здоровью или повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тыс. руб., юридическое лицо или индивидуального предпринимателя – на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб. либо приостановить его работу на срок до 90 суток.

Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

Решения о привлечении к административной ответственности и приостановке деятельности по решению суда за невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации регламентируются статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса об административных правонарушениях, рассказал Данчиков. Начальник Глаконтроля сказал «РИА Новости», что проверки выполнения требования о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля.

Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.

По данным оперативного штаба на 16 июня, в Москве за последние сутки выявили 5782 новых случая коронавируса, 3381 человек выздоровел, 75 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Кремль исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 по всей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных