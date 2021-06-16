Власти Москвы рассказали о штрафах за невыполнение требования о вакцинации
Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей Москвы составит до 50 тыс. руб., для организаций – до 300 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова.
«Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30-50 тыс. руб., для юридических лиц – 100-300 тыс. руб.», – говорится в сообщении. В случае причинения вреда здоровью или повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тыс. руб., юридическое лицо или индивидуального предпринимателя – на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб. либо приостановить его работу на срок до 90 суток.
Решения о привлечении к административной ответственности и приостановке деятельности по решению суда за невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации регламентируются статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса об административных правонарушениях, рассказал Данчиков. Начальник Глаконтроля сказал «РИА Новости», что проверки выполнения требования о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля.
Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.
По данным оперативного штаба на 16 июня, в Москве за последние сутки выявили 5782 новых случая коронавируса, 3381 человек выздоровел, 75 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.