Власти Москвы назвали число подлежащих обязательной вакцинации работников

Она отметила, что такая мера не ограничивает права граждан. «Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти в разрез с правами других граждан», – объяснила вице-мэр. По ее словам, решение о введении обязательной вакцинации для работников ряда отраслей было непростым. Однако эффект от его реализации может появиться уже в ближайший месяц.