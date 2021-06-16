Власти Москвы назвали число подлежащих обязательной вакцинации работников
Обязательной вакцинации от коронавируса подлежат чуть более 2 млн работников Москвы, заявила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 – 4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы», – приводит ее слова столичный оперштаб. Она пояснила, что речь идет о работниках сфер торговли, общепита, услуг, транспорта, культуры, развлечений, спорта, ЖКХ. Норма также касается госслужащих и сотрудников организаций, подведомственных органам власти.
Доля сотрудников таких предприятий, привитых хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной от коронавируса, должна составлять не менее 60% к 15 июля. До этого дня работодатели должны предоставить списки вакцинированных работников через личный кабинет на портале mos.ru. Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа, рассказала Ракова.
Она отметила, что такая мера не ограничивает права граждан. «Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти в разрез с правами других граждан», – объяснила вице-мэр. По ее словам, решение о введении обязательной вакцинации для работников ряда отраслей было непростым. Однако эффект от его реализации может появиться уже в ближайший месяц.
Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.
По данным оперативного штаба на 16 июня, в Москве за последние сутки выявили 5782 новых случая коронавируса, 3381 человек выздоровел, 75 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.