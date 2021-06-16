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Власти Москвы назвали число подлежащих обязательной вакцинации работников

Ведомости

Обязательной вакцинации от коронавируса подлежат чуть более 2 млн работников Москвы, заявила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 – 4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы», – приводит ее слова столичный оперштаб. Она пояснила, что речь идет о работниках сфер торговли, общепита, услуг, транспорта, культуры, развлечений, спорта, ЖКХ. Норма также касается госслужащих и сотрудников организаций, подведомственных органам власти.

Доля сотрудников таких предприятий, привитых хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной от коронавируса, должна составлять не менее 60% к 15 июля. До этого дня работодатели должны предоставить списки вакцинированных работников через личный кабинет на портале mos.ru. Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа, рассказала Ракова.

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Она отметила, что такая мера не ограничивает права граждан. «Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти в разрез с правами других граждан», – объяснила вице-мэр. По ее словам, решение о введении обязательной вакцинации для работников ряда отраслей было непростым. Однако эффект от его реализации может появиться уже в ближайший месяц.

Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.

По данным оперативного штаба на 16 июня, в Москве за последние сутки выявили 5782 новых случая коронавируса, 3381 человек выздоровел, 75 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Власти Москвы рассказали о штрафах за невыполнение требования о вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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