В Кемеровской области потерпел крушение самолет с парашютистами

Как отметили в Западно-Сибрском управлении СК на транспорте, речь идет о двухмоторном самолете L-410. Борт выполнял тренировочный полет, когда произошел отказ одного их двигателей. Командир судна принял решение вернуться на аэродром, однако самолет задел крылом крону деревьев и упал. В ведомстве начали проверку по факту происшествия.