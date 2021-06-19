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В Кемеровской области потерпел крушение самолет с парашютистами

Ведомости

Самолет с 19 пассажирами на борту потерпел крушение в Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«В Танае потерпел крушение самолет местного аэродрома с 19 людьми на борту. Это был тренировочный полет», — заявил он в Instagram.

Как отметили в Западно-Сибрском управлении СК на транспорте, речь идет о двухмоторном самолете L-410. Борт выполнял тренировочный полет, когда произошел отказ одного их двигателей. Командир судна принял решение вернуться на аэродром, однако самолет задел крылом крону деревьев и упал. В ведомстве начали проверку по факту происшествия.

В ТАСС уточнили, что самолет принадлежал кемеровскому отделению ДОСААФ, на его борту были спортсмены-парашютисты.

«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа», — рассказал агентству глава регионального отделения ДОСААФ Виктор Шемоханов.

Это был четвертый вылет самолета за день, он находился в исправном состоянии, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных