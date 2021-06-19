В Кемеровской области потерпел крушение самолет с парашютистами
Самолет с 19 пассажирами на борту потерпел крушение в Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
«В Танае потерпел крушение самолет местного аэродрома с 19 людьми на борту. Это был тренировочный полет», — заявил он в Instagram.
Как отметили в Западно-Сибрском управлении СК на транспорте, речь идет о двухмоторном самолете L-410. Борт выполнял тренировочный полет, когда произошел отказ одного их двигателей. Командир судна принял решение вернуться на аэродром, однако самолет задел крылом крону деревьев и упал. В ведомстве начали проверку по факту происшествия.
В ТАСС уточнили, что самолет принадлежал кемеровскому отделению ДОСААФ, на его борту были спортсмены-парашютисты.
«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа», — рассказал агентству глава регионального отделения ДОСААФ Виктор Шемоханов.
Это был четвертый вылет самолета за день, он находился в исправном состоянии, добавил он.