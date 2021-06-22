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Организаторы перенесли VK Fest на месяц

Ведомости

Организаторы петербургского фестиваля VK Fest перенесли его проведение на месяц, следует из публикации в сообществе мероприятия в социальной сети «Вконтакте». Новые даты проведения фестиваля — 28-29 августа.

«Переносим VK Fest. Надеемся на встречу 28 и 29 августа там же — в Парке 300-летия Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

При этом организаторы отметили, что если ситуация с коронавирусом не изменится, то фестиваль будет перенесен на 2022 г. Все купленные билеты в таком случае останутся действительными.

«Нам непросто об этом говорить, ведь перенос такого масштабного события означает, что нарушатся планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, участников и партнёров. Всё происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего», — добавили организаторы.

Первоначально фестиваль планировали провести в период с 24 по 25 июля.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 июня, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 065 случаев инфекции. Выздоровело 1 872 человека, а умерли — 82.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных