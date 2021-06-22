Организаторы перенесли VK Fest на месяц
Организаторы петербургского фестиваля VK Fest перенесли его проведение на месяц, следует из публикации в сообществе мероприятия в социальной сети «Вконтакте». Новые даты проведения фестиваля — 28-29 августа.
«Переносим VK Fest. Надеемся на встречу 28 и 29 августа там же — в Парке 300-летия Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
При этом организаторы отметили, что если ситуация с коронавирусом не изменится, то фестиваль будет перенесен на 2022 г. Все купленные билеты в таком случае останутся действительными.
«Нам непросто об этом говорить, ведь перенос такого масштабного события означает, что нарушатся планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, участников и партнёров. Всё происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего», — добавили организаторы.
Первоначально фестиваль планировали провести в период с 24 по 25 июля.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 июня, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 065 случаев инфекции. Выздоровело 1 872 человека, а умерли — 82.