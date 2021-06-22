Организаторы перенесли VK Fest на месяц

«Нам непросто об этом говорить, ведь перенос такого масштабного события означает, что нарушатся планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, участников и партнёров. Всё происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего», — добавили организаторы.