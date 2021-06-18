Власти назвали размер штрафа за нарушения запрета массовых мероприятий в Москве
Штраф за нарушение введенного в связи с распространением коронавируса запрета проведения массовых мероприятий в Москве составит до 300 000 руб., нарушителям также может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков.
«За несоблюдение установленных требований к организаторам применяется административная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток»,- сообщил агентству Данчиков.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом до 29 июня. Согласно указу мэра, горожане смогут посетить лишь зрелищные мероприятия, рассчитанные не более чем на 1000 человек — например, кино и театры. В то же время массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены, танцполы и фан-зоны для болельщиков — закрыты.
Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря — 8203 случаев. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек.