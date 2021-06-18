Власти назвали размер штрафа за нарушения запрета массовых мероприятий в Москве

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом до 29 июня. Согласно указу мэра, горожане смогут посетить лишь зрелищные мероприятия, рассчитанные не более чем на 1000 человек — например, кино и театры. В то же время массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены, танцполы и фан-зоны для болельщиков — закрыты.