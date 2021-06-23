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Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Ведомости

Десятки родственников погибших в результате крушения под Сочи самолета Ту-154 Минобороны в 2016 г. подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В ней заявители просят признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство, а также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела по факту катастрофы, сообщил «Интерфаксу» адвокат истцов Игорь Трунов.

«В интересах 70 родственников погибших подана жалоба, в которой мы считаем, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека», — сказал Трунов. По его словам, в иске отмечается необоснованность прекращения уголовного дела, так как никто из ответственных лиц не был установлен, равно как и причины гибели людей.

До этого, в декабре 2018 г., 72 родственника погибших в катастрофе подавали иск в Мещанский суд Москвы против страховой компании «Согаз», британского перестраховщика MS Amlin и предприятия Минобороны «223 летный отряд». В качестве третьих лиц по иску привлекались Росавиация и управление гражданской авиации Сирии.

Предварительная сумма иска оценивалась в 2,1 млрд руб. В нее входили недоплаченные, по мнению истцов, компенсации материального и морального вреда. В то же время «Согаз» утверждал, что удовлетворил все обязательства. В итоге в апреле 2019 г. суд в Москве отклонил иск.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров 25 декабря 2016 г. через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в частности Ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также члены экипажа. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря в 1,5 км от побережья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных