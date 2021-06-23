Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

«В интересах 70 родственников погибших подана жалоба, в которой мы считаем, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека», — сказал Трунов. По его словам, в иске отмечается необоснованность прекращения уголовного дела, так как никто из ответственных лиц не был установлен, равно как и причины гибели людей.