Путин предупредил россиян о риске поездок за границу

«В случае поездки за границу это личный риск и личная ответственность каждого человека», – сказал Путин. Президент отметил, что иностранные государства не обязаны лечить заболевших COVID-19 россиян. «Никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, как я понимаю. И как будут лечить – мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному», – подчеркнул глава государства.