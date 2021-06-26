В Ивановской области возбудили дело после конфликта со стрельбой
Управление СК России по Ивановской области возбудило уголовное дело после конфликта в городе Кохме, в результате которого из-за огнестрельных ранений погиб один человек, сообщается на сайте ведомства.
По предварительной версии, к хозяину дома и его знакомым пришли несколько человек для «выяснений отношений». Возникла ссора, и находившаяся в доме группа лиц открыла стрельбу по пришедшим, убив 30-летнего мужчину и тяжело ранив двух других, после чего злоумышленники скрылись. Правоохранители задержали одного подозреваемого.
Уголовное дело возбуждено по п. «ж» ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 30 п. «а, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. (убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).
Как отмечает «Интерфакс», убитый и его спутники – коллекторы, которые пришли к хозяину дома, задолжавшему деньги.