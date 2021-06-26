В Ивановской области возбудили дело после конфликта со стрельбой

По предварительной версии, к хозяину дома и его знакомым пришли несколько человек для «выяснений отношений». Возникла ссора, и находившаяся в доме группа лиц открыла стрельбу по пришедшим, убив 30-летнего мужчину и тяжело ранив двух других, после чего злоумышленники скрылись. Правоохранители задержали одного подозреваемого.