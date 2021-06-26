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В Ивановской области возбудили дело после конфликта со стрельбой

Ведомости

Управление СК России по Ивановской области возбудило уголовное дело после конфликта в городе Кохме, в результате которого из-за огнестрельных ранений погиб один человек, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной версии, к хозяину дома и его знакомым пришли несколько человек для «выяснений отношений». Возникла ссора, и находившаяся в доме группа лиц открыла стрельбу по пришедшим, убив 30-летнего мужчину и тяжело ранив двух других, после чего злоумышленники скрылись. Правоохранители задержали одного подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по п. «ж» ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 30 п. «а, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. (убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

Как отмечает «Интерфакс», убитый и его спутники – коллекторы, которые пришли к хозяину дома, задолжавшему деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных