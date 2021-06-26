В СК уточнили обстоятельства конфликта со стрельбой в Ивановской области

В ведомстве отметили, что Мареев выстрелил «на почве личной неприязни» выстрелил в своего знакомого, после чего забаррикадировался в одном из домов в деревне Горяшино. Силовики предлагали ему сдаться, однако подозреваемый открыл по ним огонь из автомата Калашникова. Ответным огнем мужчина был убит. Раненного Мареевым человека госпитализировали.