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В СК уточнили обстоятельства конфликта со стрельбой в Ивановской области

Ведомости

Подозреваемым в убийстве своего знакомого в Ильинском районе Ивановской области оказался президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев, сообщили в региональном управлении СК России в комментарии ТАСС.

В ведомстве отметили, что Мареев выстрелил «на почве личной неприязни» выстрелил в своего знакомого, после чего забаррикадировался в одном из домов в деревне Горяшино. Силовики предлагали ему сдаться, однако подозреваемый открыл по ним огонь из автомата Калашникова. Ответным огнем мужчина был убит. Раненного Мареевым человека госпитализировали. 

Первоначально в СК сообщали конфликте между двумя группами лиц. Мареев в Ивановской и Ярославской областях как владелец оружия не зарегистрирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных