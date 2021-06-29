Эксперт рассказал о продаже в даркнете QR-кодов для прохода в рестораны
Мошенники начали продавать в даркнете поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве, в среднем они стоят 11 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.
С 28 июня в Москве для посещения общепита нужен QR-код. Его выдают людям, которые сделали прививку от коронавируса, переболели им меньше полугода назад или получили отрицательный ПЦР-тест.
«Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг"», — рассказал Волошин. По его словам, после введения QR-кодов мошенники отредактировали объявления и добавили информацию, что покупатель сможет сгенерировать настоящий код.
По данным компании, объявления о продаже QR-кодов появились в прошлые выходные. На форумах появилось не меньше 50 положительных отзывов покупателей кодов. Волошин предположил, что скоро могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов. Однако будут разработаны и приложения для выявления поддельных изображений. «Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», — отметил Волошин.
Требование пускать в рестораны и кафе по QR-кодам вступило в силу 28 июня. Получить код может тот, кто либо завершил полный курс вакцинации от COVID-19, либо в течение полугода до посещения ресторана переболел коронавирусом, либо же не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние веранды и открытые террасы заведений.