Эксперт рассказал о продаже в даркнете QR-кодов для прохода в рестораны

По данным компании, объявления о продаже QR-кодов появились в прошлые выходные. На форумах появилось не меньше 50 положительных отзывов покупателей кодов. Волошин предположил, что скоро могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов. Однако будут разработаны и приложения для выявления поддельных изображений. «Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», — отметил Волошин.