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Роспотребнадзор попросил Мишустина поддержать запрет массовых мероприятий в России

Ведомости

Роспотребнадзор попросил премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать разработанный ведомством проект запрета на массовые мероприятия в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Мы подготовили проект постановления главного санитарного врача, в котором указаны требования, уже не рекомендации, по соблюдению всех требований в зависимости от эпидемиологической ситуации, уровня заболеваемости и целого ряда показателей. Прошу вашего поручения, для того, чтобы этот документ стал реальным действием и чтобы мы могли сохранять здоровье населения, не допуская такого рода (массовых. — прим. ред.) мероприятий», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что массовые мероприятия на фоне роста заболеваемости могут разрушить те успехи в иммунизации населения, которые уже достигнуты.

«В последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций. И массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить», — пояснила Попова, не указав конкретных регионов. По ее словам, с нарушениями проводятся и политические мероприятия в помещениях — без масок и соблюдения социальной дистанции.

«Все это (массовые мероприятия без соблюдения санитарных мер, — прим. ред.) транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться. Неправильно подвергать риску здоровье населения, недопустимо, как, собственно, и всегда», — подчеркнула Попова.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 июня, в России за сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса и зафиксировали 652 летальных исхода. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии. Полностью выздоровели за сутки 14 697 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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