Роспотребнадзор попросил Мишустина поддержать запрет массовых мероприятий в России

«Мы подготовили проект постановления главного санитарного врача, в котором указаны требования, уже не рекомендации, по соблюдению всех требований в зависимости от эпидемиологической ситуации, уровня заболеваемости и целого ряда показателей. Прошу вашего поручения, для того, чтобы этот документ стал реальным действием и чтобы мы могли сохранять здоровье населения, не допуская такого рода (массовых. — прим. ред.) мероприятий», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что массовые мероприятия на фоне роста заболеваемости могут разрушить те успехи в иммунизации населения, которые уже достигнуты.