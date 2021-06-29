Роспотребнадзор попросил Мишустина поддержать запрет массовых мероприятий в России
Роспотребнадзор попросил премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать разработанный ведомством проект запрета на массовые мероприятия в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Мы подготовили проект постановления главного санитарного врача, в котором указаны требования, уже не рекомендации, по соблюдению всех требований в зависимости от эпидемиологической ситуации, уровня заболеваемости и целого ряда показателей. Прошу вашего поручения, для того, чтобы этот документ стал реальным действием и чтобы мы могли сохранять здоровье населения, не допуская такого рода (массовых. — прим. ред.) мероприятий», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что массовые мероприятия на фоне роста заболеваемости могут разрушить те успехи в иммунизации населения, которые уже достигнуты.
«В последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций. И массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить», — пояснила Попова, не указав конкретных регионов. По ее словам, с нарушениями проводятся и политические мероприятия в помещениях — без масок и соблюдения социальной дистанции.
«Все это (массовые мероприятия без соблюдения санитарных мер, — прим. ред.) транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться. Неправильно подвергать риску здоровье населения, недопустимо, как, собственно, и всегда», — подчеркнула Попова.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 июня, в России за сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса и зафиксировали 652 летальных исхода. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии. Полностью выздоровели за сутки 14 697 человек.