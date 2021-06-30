Путин пообещал детские выплаты не идущим в первый класс шестилетним детям

«Нужно платить всем. Даже если дети в этом году в школу не пойдут. Но обращаю внимание, что в этом случае надо подготовиться к следующему году. Это разовая выплата», — заявил Путин. По его словам, если ребенок не пойдет в школу в этом году, выплату все же стоит потратить на его подготовку к первому классу.