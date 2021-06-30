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Путин пообещал детские выплаты не идущим в первый класс шестилетним детям

Ведомости

Единоразовую выплату в 10 тыс. руб. для подготовки к школе смогут получить в том числе родители шестилетних детей, которые не пойдут в первый класс в этом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Нужно платить всем. Даже если дети в этом году в школу не пойдут. Но обращаю внимание, что в этом случае надо подготовиться к следующему году. Это разовая выплата», — заявил Путин. По его словам, если ребенок не пойдет в школу в этом году, выплату все же стоит потратить на его подготовку к первому классу.

В ходе послания Федеральному собранию Путин поручил до 1 сентября назначить родителям детей школьного возраста единоразовые выплаты в 10 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных