Путин пообещал детские выплаты не идущим в первый класс шестилетним детям
Единоразовую выплату в 10 тыс. руб. для подготовки к школе смогут получить в том числе родители шестилетних детей, которые не пойдут в первый класс в этом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Нужно платить всем. Даже если дети в этом году в школу не пойдут. Но обращаю внимание, что в этом случае надо подготовиться к следующему году. Это разовая выплата», — заявил Путин. По его словам, если ребенок не пойдет в школу в этом году, выплату все же стоит потратить на его подготовку к первому классу.
В ходе послания Федеральному собранию Путин поручил до 1 сентября назначить родителям детей школьного возраста единоразовые выплаты в 10 тыс. руб.