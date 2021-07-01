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На космодроме Восточный состоялся десятый пуск

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Пуск стал десятым для российского космодрома и прошел в штатном режиме.

«Сегодня, 1 июля 2021 года, в 15:48:33 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 48. В 15:57 мск разгонный блок отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории», — сообщили в компании.

После выведения космических аппаратов в космос низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 254.

Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.

Первый пуск с космодрома состоялся в апреле 2016 г. Восточный построен в Амурской области рядом с городом Циолковский и стал первым российским гражданским космодромом. Строительство Восточного началось в 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных