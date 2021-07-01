На космодроме Восточный состоялся десятый пуск
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Пуск стал десятым для российского космодрома и прошел в штатном режиме.
«Сегодня, 1 июля 2021 года, в 15:48:33 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 48. В 15:57 мск разгонный блок отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории», — сообщили в компании.
После выведения космических аппаратов в космос низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 254.
Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.
Первый пуск с космодрома состоялся в апреле 2016 г. Восточный построен в Амурской области рядом с городом Циолковский и стал первым российским гражданским космодромом. Строительство Восточного началось в 2012 г.