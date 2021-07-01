На космодроме Восточный состоялся десятый пуск

«Сегодня, 1 июля 2021 года, в 15:48:33 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 48. В 15:57 мск разгонный блок отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории», — сообщили в компании.