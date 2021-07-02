Москвичей с признаками ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

«Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции», — сказала Ракова (цитата по ТАСС). Кроме того, всем заболевшим ОРВИ и проживающим с ними будут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19. Этот тест дополняет ПЦР-исследование и с большей долей вероятности позволяет определить коронавирус, объяснила заммэра.