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Москвичей с признаками ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Ведомости

Пациенты с симптомами ОРВИ в Москве должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

«Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции», — сказала Ракова (цитата по ТАСС). Кроме того, всем заболевшим ОРВИ и проживающим с ними будут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19. Этот тест дополняет ПЦР-исследование и с большей долей вероятности позволяет определить коронавирус, объяснила заммэра.

Ранее она сообщила, что основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве является индийский штамм вируса. По официальным данным, коронавирусом переболели 10% жителей Москвы. Москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших в России. По данным оперштаба на 2 июля, в Москве за последние сутки выявили 6893 новых случая коронавируса, 6271 человек выздоровели, 112 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 22 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Власти Москвы исключили приостановку работы городского транспорта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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