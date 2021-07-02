Москвичей с признаками ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
Пациенты с симптомами ОРВИ в Москве должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.
«Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции», — сказала Ракова (цитата по ТАСС). Кроме того, всем заболевшим ОРВИ и проживающим с ними будут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19. Этот тест дополняет ПЦР-исследование и с большей долей вероятности позволяет определить коронавирус, объяснила заммэра.
Ранее она сообщила, что основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве является индийский штамм вируса. По официальным данным, коронавирусом переболели 10% жителей Москвы. Москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших в России. По данным оперштаба на 2 июля, в Москве за последние сутки выявили 6893 новых случая коронавируса, 6271 человек выздоровели, 112 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 22 тыс. летальных исходов.