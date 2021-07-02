Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы

На вопрос журналистов о том, когда итальянские границы откроют для российских туристов, Терраччано сказал, что это будет зависеть от темпов вакцинации россиян. «Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», — подчеркнул посол. Он отметил, что ему «очень жаль, что россияне не вакцинируются, как этого требует ВОЗ, хотя их страна первой изобрела вакцину».