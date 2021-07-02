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Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы

Ведомости

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что посольство ведет работу по перевыпуску истекших в период пандемии виз для россиян, передает «Интерфакс». 

«Те туристические визы, срок действия которых истек в период пандемии, можно сейчас уже перевыпустить, этот процесс уже идет», — сказал посол журналистам. Он напомнил, что в данный момент воспользоваться этими визами невозможно.  

На вопрос журналистов о том, когда итальянские границы откроют для российских туристов, Терраччано сказал, что это будет зависеть от темпов вакцинации россиян. «Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», — подчеркнул посол. Он отметил, что ему «очень жаль, что россияне не вакцинируются, как этого требует ВОЗ, хотя их страна первой изобрела вакцину».

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 218 человек, следует из статистики оперштаба на 2 июля. Скончались за сутки 679 пациентов. Суточный рекорд смертности обновляется четвертый день подряд. 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, 30 июня — 669, 1 июля — 672. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 561 360. Умерли за все время пандемии 136 565 человек. 

По данным Our World in Data на 1 июля, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 23,4 млн россиян (16% населения), полностью вакцинировались 17,5 млн человек, или 12,3% населения. 23 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первую дозу получили 20,7 млн жителей страны, вторую — 16,7 млн человек. 

Ранее несколько российских регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Первыми привить 60% сотрудников сфер услуг и торговли работодателей обязали московские власти, затем аналогичные постановления приняли в более 10 регионах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных