Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что посольство ведет работу по перевыпуску истекших в период пандемии виз для россиян, передает «Интерфакс».
«Те туристические визы, срок действия которых истек в период пандемии, можно сейчас уже перевыпустить, этот процесс уже идет», — сказал посол журналистам. Он напомнил, что в данный момент воспользоваться этими визами невозможно.
На вопрос журналистов о том, когда итальянские границы откроют для российских туристов, Терраччано сказал, что это будет зависеть от темпов вакцинации россиян. «Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», — подчеркнул посол. Он отметил, что ему «очень жаль, что россияне не вакцинируются, как этого требует ВОЗ, хотя их страна первой изобрела вакцину».
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 218 человек, следует из статистики оперштаба на 2 июля. Скончались за сутки 679 пациентов. Суточный рекорд смертности обновляется четвертый день подряд. 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, 30 июня — 669, 1 июля — 672. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 561 360. Умерли за все время пандемии 136 565 человек.
По данным Our World in Data на 1 июля, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 23,4 млн россиян (16% населения), полностью вакцинировались 17,5 млн человек, или 12,3% населения. 23 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первую дозу получили 20,7 млн жителей страны, вторую — 16,7 млн человек.
Ранее несколько российских регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Первыми привить 60% сотрудников сфер услуг и торговли работодателей обязали московские власти, затем аналогичные постановления приняли в более 10 регионах.