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10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе

Ведомости

10% работающих россиян готовы уволиться, если работодатель будет требовать сделать прививку от коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Зарплата.ру. В опросе приняли участие более 1700 респондентов.

«Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию», — сообщили аналитики. Чаще всего о готовности уволиться говорили работники до 24 лет – 38%.

По результатам опроса, 24% россиян не хотят делать прививку из-за возможных побочных эффектов, 15% не доверяют российской медицине, 13% заявили, что привитые люди тоже могут заболеть. 9% респондентов отметили, что срок действия вакцины слишком короткий, 7% опрошенных против любого принуждения, 2% не боятся заболеть и уверены, что справятся сами, 1% респондентов хочет привиться иностранной вакциной. 11% опрошенных не будут делать прививку, потому что у них есть антитела к коронавирусу.

Главный санитарный врач Москвы ранее подписала постановление, согласно которому компании из сфер торговли и услуг должны привить от коронавируса 60% сотрудников. К 15 июля сотрудники должны сделать первую прививку, к 15 августа – вторую. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация работников в России добровольная, потому что россияне могут поменять работу, если не хотят делать прививку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных