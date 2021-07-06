10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе
10% работающих россиян готовы уволиться, если работодатель будет требовать сделать прививку от коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Зарплата.ру. В опросе приняли участие более 1700 респондентов.
«Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию», — сообщили аналитики. Чаще всего о готовности уволиться говорили работники до 24 лет – 38%.
По результатам опроса, 24% россиян не хотят делать прививку из-за возможных побочных эффектов, 15% не доверяют российской медицине, 13% заявили, что привитые люди тоже могут заболеть. 9% респондентов отметили, что срок действия вакцины слишком короткий, 7% опрошенных против любого принуждения, 2% не боятся заболеть и уверены, что справятся сами, 1% респондентов хочет привиться иностранной вакциной. 11% опрошенных не будут делать прививку, потому что у них есть антитела к коронавирусу.
Главный санитарный врач Москвы ранее подписала постановление, согласно которому компании из сфер торговли и услуг должны привить от коронавируса 60% сотрудников. К 15 июля сотрудники должны сделать первую прививку, к 15 августа – вторую. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация работников в России добровольная, потому что россияне могут поменять работу, если не хотят делать прививку.