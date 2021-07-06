10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе

По результатам опроса, 24% россиян не хотят делать прививку из-за возможных побочных эффектов, 15% не доверяют российской медицине, 13% заявили, что привитые люди тоже могут заболеть. 9% респондентов отметили, что срок действия вакцины слишком короткий, 7% опрошенных против любого принуждения, 2% не боятся заболеть и уверены, что справятся сами, 1% респондентов хочет привиться иностранной вакциной. 11% опрошенных не будут делать прививку, потому что у них есть антитела к коронавирусу.