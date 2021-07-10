Экс-советник Порошенко сообщил об отказе Rolls-Royce оснащать украинские катера
Британская компания Rolls-Royce отказалась поставлять водометы для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр», сообщил экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за 5 дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», — написал он в Facebook.
При этом компания продолжает поставлять водометы для российских «Рапторов», которые, по его оценке, являются в чем-то аналогом «Кентавров».
Бирюков также заметил, что командование не может уже два года подписать приказ о создании комиссии по приемке, а у причальной стенки стоят все это время пять кораблей.