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Экс-советник Порошенко сообщил об отказе Rolls-Royce оснащать украинские катера

Ведомости

Британская компания Rolls-Royce отказалась поставлять водометы для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр», сообщил экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за 5 дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», — написал он в Facebook.

При этом компания продолжает поставлять водометы для российских «Рапторов», которые, по его оценке, являются в чем-то аналогом «Кентавров».

Бирюков также заметил, что командование не может уже два года подписать приказ о создании комиссии по приемке, а у причальной стенки стоят все это время пять кораблей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных