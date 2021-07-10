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Правительство выделит регионам более 43 млрд рублей на строительство новых школ

Ведомости

Российские регионы получат дополнительно почти 43,5 млрд руб. на строительство новых школ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С помощью господдержки до конца 2024 г., как ожидается, будут построены не менее 1300 новых школ. К этой работе власти планируют привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес. В этом году на эти цели будет выделено 21 млрд руб., остальные средства – в 2022-2023 гг.

В пресс-службе правительства отметили, что вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен после поручения президента России рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях из-за роста числа школьников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных