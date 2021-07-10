Правительство выделит регионам более 43 млрд рублей на строительство новых школ

С помощью господдержки до конца 2024 г., как ожидается, будут построены не менее 1300 новых школ. К этой работе власти планируют привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес. В этом году на эти цели будет выделено 21 млрд руб., остальные средства – в 2022-2023 гг.