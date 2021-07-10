Путин поручил отправить на море эвакуированных из-за пожаров в Челябинской области детей
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить отправку на отдых к Черному морю детей, эвакуированных из-за лесных пожаров в Челябинской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Президент принял по телефону доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера, рассказавшего, в частности, о том, что из-за угрозы возгорания более 100 детей были эвакуированы из детского лагеря и интерната.
«Глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», — рассказал Песков.
Кроме того президент поручил проработать вопрос о восстановлении жилья граждан, уничтоженного в ходе пожаров.
Площадь пожаров, как отмечает агентство, превышает 14 000 га, эвакуировано около 179 человек, 128 из них – дети.