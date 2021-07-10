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Путин поручил отправить на море эвакуированных из-за пожаров в Челябинской области детей

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить отправку на отдых к Черному морю детей, эвакуированных из-за лесных пожаров в Челябинской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Президент принял по телефону доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера, рассказавшего, в частности, о том, что из-за угрозы возгорания более 100 детей были эвакуированы из детского лагеря и интерната.

«Глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», — рассказал Песков.

Кроме того президент поручил проработать вопрос о восстановлении жилья граждан, уничтоженного в ходе пожаров.

Площадь пожаров, как отмечает агентство, превышает 14 000 га, эвакуировано около 179 человек, 128 из них – дети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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