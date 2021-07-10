Врачи зафиксировали улучшение состояния Петра Мамонова
Состояние музыканта, основателя и лидера рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, улучшилось, рассказала его супруга Ольга Мамонова в комментарии «РИА Новости».
«Сегодня десятые сутки его дыхание на ИВЛ, но вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое», — сообщила она.
Мамонов с 27 июня находится в реанимации в больнице в Коммунарке. По словам его жены, у музыканта было поражено 87% легких, врачи не фиксировали негативной динамики.
Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му». С 2015 г. выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильмы «Остров», «Пыль» и «Шапито-шоу», «Такси-блюз». В 2019 г. музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце. Мамонову 70 лет.