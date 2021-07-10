Врачи зафиксировали улучшение состояния Петра Мамонова

Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му». С 2015 г. выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильмы «Остров», «Пыль» и «Шапито-шоу», «Такси-блюз». В 2019 г. музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце. Мамонову 70 лет.