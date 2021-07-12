Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

Ведомости

Серьезными основаниями для медицинского отвода от вакцинации против коронавируса являются тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность пациента к компонентам ранее введенных вакцин, сообщил РБК со ссылкой на опрошенных врачей. При этом большинство хронических заболеваний и аллергических реакций не могут быть основанием для отвода.

Опрошенные изданием врачи отметили, что также есть основания, чтобы перенести вакцинацию на какое-то время до нормализации состояния. Они указаны в рекомендациях производителей препаратов и в рекомендациях Минздрава.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что к тяжелым аллергическим реакциям на вакцину относятся отек Квинке или анафилактический шок, если такие реакции возникали раньше после вакцинации. Пациенты с такими симптомами наблюдаются у аллергологов и могут получить медотвод.

Также медотвод могут получить люди, у которых ранее после прививки температура поднималась выше 40 градусов и держалась долгое время, на месте инъекции появилось покраснение и отек размером более 8 см. Также к тяжелым побочным явлениям относятся проявления сосудистой недостаточности, которые напоминают шок, и судороги, вызванные повышением температуры. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что противопоказанием к вакцинации является аллергическая реакция на предыдущую прививку тем же препаратом.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных