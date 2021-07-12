Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

Также медотвод могут получить люди, у которых ранее после прививки температура поднималась выше 40 градусов и держалась долгое время, на месте инъекции появилось покраснение и отек размером более 8 см. Также к тяжелым побочным явлениям относятся проявления сосудистой недостаточности, которые напоминают шок, и судороги, вызванные повышением температуры. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что противопоказанием к вакцинации является аллергическая реакция на предыдущую прививку тем же препаратом.