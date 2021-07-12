Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против коронавируса
Серьезными основаниями для медицинского отвода от вакцинации против коронавируса являются тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность пациента к компонентам ранее введенных вакцин, сообщил РБК со ссылкой на опрошенных врачей. При этом большинство хронических заболеваний и аллергических реакций не могут быть основанием для отвода.
Опрошенные изданием врачи отметили, что также есть основания, чтобы перенести вакцинацию на какое-то время до нормализации состояния. Они указаны в рекомендациях производителей препаратов и в рекомендациях Минздрава.
Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что к тяжелым аллергическим реакциям на вакцину относятся отек Квинке или анафилактический шок, если такие реакции возникали раньше после вакцинации. Пациенты с такими симптомами наблюдаются у аллергологов и могут получить медотвод.
Также медотвод могут получить люди, у которых ранее после прививки температура поднималась выше 40 градусов и держалась долгое время, на месте инъекции появилось покраснение и отек размером более 8 см. Также к тяжелым побочным явлениям относятся проявления сосудистой недостаточности, которые напоминают шок, и судороги, вызванные повышением температуры. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что противопоказанием к вакцинации является аллергическая реакция на предыдущую прививку тем же препаратом.