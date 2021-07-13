В Роскосмосе назвали «шикарным пиар-поводом» полет Брэнсона в космос

«Не спорю, это шикарный пиар повод — миллиардер сам летит в первый коммерческий суборбитальный полет. Но если разбираться — ничего особо нового не произошло. Суборбитальным полетам уже больше шестидесяти лет, причем таким же способом — при помощи специальных ракетопланов», — написал Устименко в своем Telegram-канале. «Туристические полеты уже тоже не новость — их уже было едва ли не с десяток, причем гораздо более серьезных, космических, с посещением орбитальной станции. Даже миллиардеры в космос уже тоже летали», — отметил он.