В Роскосмосе назвали «шикарным пиар-поводом» полет Брэнсона в космос
Полет в космос основателя Virgin Galactic — американского бизнесмена Ричарда Брэнсона — это «шикарный пиар-повод», но ничем новым он не является. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
«Не спорю, это шикарный пиар повод — миллиардер сам летит в первый коммерческий суборбитальный полет. Но если разбираться — ничего особо нового не произошло. Суборбитальным полетам уже больше шестидесяти лет, причем таким же способом — при помощи специальных ракетопланов», — написал Устименко в своем Telegram-канале. «Туристические полеты уже тоже не новость — их уже было едва ли не с десяток, причем гораздо более серьезных, космических, с посещением орбитальной станции. Даже миллиардеры в космос уже тоже летали», — отметил он.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российским миллиардерам следует тратить деньги не на покупку яхт, а на космос. В то же время глава госкорпорации отметил, что «суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике».
11 июля Virgin Galactic запустила свой космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo) с Брэнсоном на борту с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Сам полет представляет собой подъем до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета — 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут. На борту кроме бизнесмена были пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, вице-президент компании Сириша Бандла, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес. Полет за пределами земной атмосферы длился несколько минут.
Проект частной космической компании Брэнсона по отправке туристов в космос был запущен в 2004 г. Сейчас, после первого успешного полета, в очереди находятся 600 пассажиров с оплаченными билетами.
20 июля в космос должен отправиться конкурент Брэнсона в космической гонке, основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе со своим братом Марком на многоразовом космическом корабле New Shepard.