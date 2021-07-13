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В Роскосмосе назвали «шикарным пиар-поводом» полет Брэнсона в космос

Ведомости

Полет в космос основателя Virgin Galactic — американского бизнесмена Ричарда Брэнсона — это «шикарный пиар-повод», но ничем новым он не является. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. 

«Не спорю, это шикарный пиар повод — миллиардер сам летит в первый коммерческий суборбитальный полет. Но если разбираться — ничего особо нового не произошло. Суборбитальным полетам уже больше шестидесяти лет, причем таким же способом — при помощи специальных ракетопланов», — написал Устименко в своем Telegram-канале. «Туристические полеты уже тоже не новость — их уже было едва ли не с десяток, причем гораздо более серьезных, космических, с посещением орбитальной станции. Даже миллиардеры в космос уже тоже летали», — отметил он. 

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российским миллиардерам следует тратить деньги не на покупку яхт, а на космос. В то же время глава госкорпорации отметил, что «суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике».

11 июля Virgin Galactic запустила свой космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo) с Брэнсоном на борту с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Сам полет представляет собой подъем до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета — 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут. На борту кроме бизнесмена были пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, вице-президент компании Сириша Бандла, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес. Полет за пределами земной атмосферы длился несколько минут.

Проект частной космической компании Брэнсона по отправке туристов в космос был запущен в 2004 г. Сейчас, после первого успешного полета, в очереди находятся 600 пассажиров с оплаченными билетами.

20 июля в космос должен отправиться конкурент Брэнсона в космической гонке, основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе со своим братом Марком на многоразовом космическом корабле New Shepard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных