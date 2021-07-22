Глава ПФР по Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки

СК не назвал имя задержанного. По данным на сайте регионального отделения ПФР, его управляющим является Виктор Чернобровин, родившийся 30 сентября 1959 г. Ведомство он возглавил в 2006 г. Также чиновник является депутатом законодательного собрания Челябинской области 1-6 созывов, имеет орден Дружбы. В 2019 г. получил благодарность Министерства труда и социальной защиты «за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей».