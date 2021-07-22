Глава ПФР по Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки
Следственный комитет (СК) по Челябинской области задержал руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР), сообщается на сайте ведомства. Чиновника подозревают в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
«По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда», — сообщили в СК.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Пока обвинение чиновнику не предъявлено, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
СК не назвал имя задержанного. По данным на сайте регионального отделения ПФР, его управляющим является Виктор Чернобровин, родившийся 30 сентября 1959 г. Ведомство он возглавил в 2006 г. Также чиновник является депутатом законодательного собрания Челябинской области 1-6 созывов, имеет орден Дружбы. В 2019 г. получил благодарность Министерства труда и социальной защиты «за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей».