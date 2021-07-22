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Глава ПФР по Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки

Ведомости

Следственный комитет (СК) по Челябинской области задержал руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР), сообщается на сайте ведомства. Чиновника подозревают в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда», — сообщили в СК.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Пока обвинение чиновнику не предъявлено, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

СК не назвал имя задержанного. По данным на сайте регионального отделения ПФР, его управляющим является Виктор Чернобровин, родившийся 30 сентября 1959 г. Ведомство он возглавил в 2006 г. Также чиновник является депутатом законодательного собрания Челябинской области 1-6 созывов, имеет орден Дружбы. В 2019 г. получил благодарность Министерства труда и социальной защиты «за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных