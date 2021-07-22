Минздрав рассказал об эмоциональном выгорании врачей на фоне пандемии
Минздрав провел обследование более 2 тыс. российских медицинских работников и выявил у некоторых из них синдром эмоционального выгорания на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на саммите по вопросам воздействия пандемии на психическое здоровье населения и систему предоставления услуг в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения.
«У некоторых из них был выявлен синдром эмоционального выгорания в разной степени сформированности», – сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»). В медучреждениях проводится работа по профилактике развития и дальнейшей коррекции синдрома. В частности, применяются специальные меры по охране труда, поддерживается максимально здоровый климат в коллективе, предоставляется профессиональная психологическая помощь. «Проводятся специальные доплаты медперсоналу, а также повсеместная страховка для каждого медицинского работника», – рассказал министр.
Ранее HeadHunter совместно с телемедицинским сервисом «Доктор рядом» представили результаты исследования, согласно которому половина опрошенных россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 г. Постоянное напряжение на работе испытывают 50% россиян, 62% – эмоциональную замкнутость (резистенцию), 47% – истощение. На средний или высокий уровень стресса на работе чаще других жаловались сотрудники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%) и сферы здравоохранения (74%).