Минздрав рассказал об эмоциональном выгорании врачей на фоне пандемии

«У некоторых из них был выявлен синдром эмоционального выгорания в разной степени сформированности», – сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»). В медучреждениях проводится работа по профилактике развития и дальнейшей коррекции синдрома. В частности, применяются специальные меры по охране труда, поддерживается максимально здоровый климат в коллективе, предоставляется профессиональная психологическая помощь. «Проводятся специальные доплаты медперсоналу, а также повсеместная страховка для каждого медицинского работника», – рассказал министр.