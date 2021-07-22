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Минздрав рассказал об эмоциональном выгорании врачей на фоне пандемии

Ведомости

Минздрав провел обследование более 2 тыс. российских медицинских работников и выявил у некоторых из них синдром эмоционального выгорания на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на саммите по вопросам воздействия пандемии на психическое здоровье населения и систему предоставления услуг в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения.

«У некоторых из них был выявлен синдром эмоционального выгорания в разной степени сформированности», – сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»). В медучреждениях проводится работа по профилактике развития и дальнейшей коррекции синдрома. В частности, применяются специальные меры по охране труда, поддерживается максимально здоровый климат в коллективе, предоставляется профессиональная психологическая помощь. «Проводятся специальные доплаты медперсоналу, а также повсеместная страховка для каждого медицинского работника», – рассказал министр.

Ранее HeadHunter совместно с телемедицинским сервисом «Доктор рядом» представили результаты исследования, согласно которому половина опрошенных россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 г. Постоянное напряжение на работе испытывают 50% россиян, 62% – эмоциональную замкнутость (резистенцию), 47% – истощение. На средний или высокий уровень стресса на работе чаще других жаловались сотрудники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%) и сферы здравоохранения (74%).

Ранее по теме: Половина россиян пожаловались на выгорание на работе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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