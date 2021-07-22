В Ставропольском крае задержали группу подозреваемых в экстремизме
В Ставропольском крае задержали восьмерых участников экстремистского сообщества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«В рамках сопровождения уголовного дела установлены 8 участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей, а также вовлечение новых адептов. 21 и 22 июля 2021 г. указанные лица задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве.
В ФСБ подчеркнули, что задержанные являлись участниками запрещенной в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
В апреле, как сообщает ведомство, были задержаны 16 человек, входивших в состав ячейки. В феврале ФСБ заявила о пресечении деятельности межрегионального экстремистского сообщества «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в четырех регионах России, где были задержаны 19 экстремистов.