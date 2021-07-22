В Ставропольском крае задержали группу подозреваемых в экстремизме

В апреле, как сообщает ведомство, были задержаны 16 человек, входивших в состав ячейки. В феврале ФСБ заявила о пресечении деятельности межрегионального экстремистского сообщества «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в четырех регионах России, где были задержаны 19 экстремистов.