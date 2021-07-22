Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.