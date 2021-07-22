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В Анапе шесть человек пострадали в результате выезда кроссовера на тротуар

Ведомости

Шесть человек – трое детей и трое взрослых – пострадали в результате выезда кроссовера на тротуар в селе Сукко под Анапой, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек: трое взрослых и три ребенка. Предварительная причина – водитель кроссовера заснул за рулем», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). По факту ДТП организована проверка.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что в результате аварии в медицинское учреждение доставлены трое взрослых и трое детей в возрасте трех, восьми и девяти лет. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных