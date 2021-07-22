В Анапе шесть человек пострадали в результате выезда кроссовера на тротуар
Шесть человек – трое детей и трое взрослых – пострадали в результате выезда кроссовера на тротуар в селе Сукко под Анапой, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что в результате аварии в медицинское учреждение доставлены трое взрослых и трое детей в возрасте трех, восьми и девяти лет. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.